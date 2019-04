Prinţul Harry şi vedeta americană de televiziune Oprah Winfrey vor lucra împreună la crearea unei serii documentare despre sănătatea mentală

10:30

Este pentru prima dată de la înfiinţarea Man Booker în 2005 când pe lista nominalizaţilor se regăseşte un autor din statele Golfului: în romanul său ''Celestial Bodies', Jokha Alharthi (41 de ani) spune povestea a trei surori martore ale evoluţiilor lente prin care trece societatea din Oman după perioada colonială. Olga Tokarczuk, născută în 1962, laureata de anul trecut a premiului pentru jurnalul său de călătorii ''Flights'', a fost selecţionată din nou cu ''Drive Your Plow Over the Bones of the Dead'', care spune povestea imprevizibilă a anchetei ''neconvenţionale'' prin care trece o femeie excentrică în vârstă de 60 de ani căreia i-au dispărut cei doi câini. ''The Years'', de Annie Ernaux (78 de ani), este, potrivit juriului Man Booker International, ''un nou tip de autobiografie''. Autoarea evocă momente din viaţa sa, ca pretext pentru a spune povestea unei întregi generaţii - aceea a copiilor războiului - evocând cântece, emisiuni de televiziune sau articole apărute în presă. Câştigătorul premiului va fi anunţat în data de 21 mai la Londra şi va fi recompensat cu 50.000 de lire sterline (echivalentul a 57.900 euro), sumă împărţită în mod egal între autor şi traducător. Autorii incluşi pe lista scurtă pentru Man Booker International 2019 sunt: Annie Ernaux (Franţa) - ''The years'', traducere Alison L. Strayer; Jokha Alharthi (Oman) - ''Celestial bodies'', traducere Marilyn Booth; Marion Poschmann (Germania) - ''The Pine Islands'', traducere Jen Calleja; Olga Tokarczuk (Polonia) - ''Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead'', traducere Antonia Lloyd-Jones; Juan Gabriel Vasquez (Columbia) - ''The Shape Of The Ruins'', traducere Anne McLean; Alia Trabucco Zeran (Chile) - ''The Remainder'', traducere Sophie Hugues.