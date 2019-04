Peste o sută de gunoişti neautorizate au fost depistate în UTA-Găgăuzia

17:00

„După cum am promis, îndată după alegeri voi începe să lucrez în circumscripţiile unde am învins. Voi începe lucrările de modernizare a iluminatului public în 104 localităţi din ţară. Proiectul de modernizare a iluminatului va fi finalizat în 12 luni. Vor fi utilizate zeci de mii de becuri led, cabluri şi piloni. Avem un plan foarte clar de acţiuni în cele două circumscripţii. În al doilea an vom începe modernizarea şi restabilirea drumurilor, în al treilea an vom asigura fiecare localitate cu i...