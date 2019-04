Cheia succesului în multimedia: creativitate, flexibilitate și multă muncă

20:50

Dezvoltă cu succes o afacere în satul de baștină unde a deschis cu ajutorul unui grant european 15 locuri de muncă. Este vorba de Marina Andreev, o tânără din satul Ustia, raionul Dubăsari, care a deschis cu sprijinul Programului UE-PNUD, ”Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, un atelier de confecționare a uniformelor de lucru.Tânăra a absolvit în 2013 Academia de Studii Economice. A aflat despre oferta de proiecte și a decis să aplice un business plan. Spre surprinderea ei, a câștigat concursul, iar grantul în valoare de 15 mii de euro, i-a permis să procure utilajul, să perfecteze actele și să renoveze încăperea. Întreprinderea și-a început activitatea în vara anului 2014. Un an mai târziu, în 2015, venitul obținut din activitatea atelierului i-a permis să deschidă un oficiu de distribuire a mărfii în or. Chișinău. ”Actualmente avem, în medie, în jur de 30 de comenzi pe lună. Colaborăm atât cu instituții private, cât și de stat. Pe lună realizăm în jur de 800 de lucrări, salopete, pantaloni, scurte etc. Odată cu deschiderea oficiului nostru în Chișinău, am început să interacționăm și cu alte întreprinderi de la care achiziționăm caschete, încălțăminte, mănuși cu care completăm uniformele noastre”, ne relatează antreprenoarea.…