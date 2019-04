PopCorn Show, 10 Aprilie

20:30

Urmeaza zile de foc pentru Marea Britanie. Maine, liderii tarilor membre ale Uniunii Europene vor decide, in cadrul unui summit extraordinar, daca Londra va beneficia de o noua amanare a Brexitului, asa cum a solicitat guvernul May. Astazi, mai multi ministri din spatiul comunitar s-au declarat optimisti ca Marea Britanie va obtine un nou ragaz, daca Theresa May va veni cu un plan concret de iesire din criza.