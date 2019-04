Președintele Vladimir Putin spune că Rusia își va consolida în mod semnificativ prezența în regiunea arctică

08:30

Urmărim cu atenţie în aceste zile fojgăiala partidelor învingătoare (ACUM, PSRM, PD, Partidul Şor), dar am cam uitat de cei învinşi. Ce mai fac oare cei care au pierdut lamentabil? Bunăoară, ce mai fac Mihai Ghimpu şi partidul lui? Mărturisesc că după alegeri, Partidul Liberal a cam dispărut din cîmpul meu vizual. Dar zilele astea s-a auzit vocea lui Mihai Ghimpu care parcă intrase într-un con de umbră. Mihai Ghimpu a criticat cu asprime blocul ACUM pentru încercarea de a negocia cu PSRM, încercare ce vine după un refuz de a discuta cu socialiştii. Mihai Ghimpu remarcă inconsecvenţa ACUM-ului şi întrezăreşte lucruri urîte dincolo de încercarea Blocului de a bate palma cu PSRM. Mă rog, toţi au dreptul la opinie şi Mihai Ghimpu, ca politician, are dreptul să critice pe cine doreşte.Aş remarca două lucruri. În primul rînd, mă bucură faptul că Mihai Ghimpu mai face declaraţii, adică există ca politician. Chestia e că unii politicieni autohtoni, după înfrîngeri grele, devin invizibili. Nu mai auzi nimic despre ei. Mihai Ghimpu însă nu tace şi asta e bine. Deci omul există!În al doilea rînd, cred că acum Mihai Ghimpu ar trebui să se concentreze asupra propriilor lacune. Că le vede pe ale altora, nu e rău, dar e prea puţin ca să revină în Parlament. De fapt, prăbuşirea PL-ului nu e întîmplătoare. Mihai Ghimpu însuşi a ghidat ambarcaţiunea liberală spre stîncile fatale care au transformat-o în aşchii. Or lucrurile sunt clare: nu poţi să revii în Parlament numai ocupîndu-te de critica rivalilor. Trebuie să mai şi faci ceva. Şi ce face Mihai Ghimpu? E pregătit, de pildă, de alegeri anticipate? Mi se pare că nu prea.Prăbuşirea PL-ului a fost răsunătoare. După asemenea prăbuşiri, există riscul să nu-ţi mai revii în fire. Mihai Ghimpu critică acum Blocul ACUM. Repet, e puţin, e prea puţin.