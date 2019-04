Se decide soarta lui Assange

19:40

Zeci de oameni au protestat astazi in fata sediului Adunarii Populare din Comrat, unde se desfasura o sedinta a legislativului regional. Mai apoi, unii manifestanti au intrat in cladire, unde au scandat in sustinerea guvernatoarei autonomiei, Irina Vlah, si impotriva deputatilor locali, care au decis amanarea datei alegerilor pentru functia de bascan si au mai facut o serie de modificari in legislatia electorala. Au existat si violente, amenintari si injuraturi.