Trei persoane din nordul țării riscă ani grei de închisoare pentru trafic de influență

Ideea i-a venit președintelui „leilor", Frederico Varandas, care poate profita de faptul că atacantul lusitan a pornit la drum în fotbalul mare chiar în tricoul lui Sporting, sub comanda lui Ladislau Boloni, iar astfel, clubul poate profita de imaginea actuală a șeptarului lui Juve pentru a-și rebrandui arena.Pe 6 august 2003, Cristiano Ronaldo a jucat la inaugurarea actualului stadion Jose Alvalade, construit special pentru găzduirea meciurilor de la Euro 2004. După aceea, pentru Ronaldo a urmat ascensiunea în fotbalul mondial, fiind cumpărat de Manchester United, la cererea marelui antrenor legendar Sir Alex Ferguson, care a decis să-i acorde numărul 7, purtat de gloriile clubului, George Best, Eric Cantona sau David Beckham.Pentru numele stadionului, variantele luate în calcul de oficialii portughezi sunt Arena CR7, Estadio Cristiano Ronaldo și Alvalade CR7.Arena din capitala Portugaliei are o capacitate de 50.095 de locuri și a costat 105 milioane de euro.