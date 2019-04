Un NOU bloc electoral pe scena politică din R.Moldova. Urmează să participe la alegerile locale

11:10

O nouă ciupercă descoperită, denumită Candida auris, s-a răspândit în ultimii ani la nivel global, afectând un număr mare de persoane care aveau un sistem imunitar slăbit, relatează site-ul cotidianului New York Times, potrivit Mediafax.În ultimii cinci ani, a afectat o unitate neonatală din Venezuela, un spital din Spania şi a forţat închiderea unei unităţi de terapie intensivă din cadrul unui centru medical prestigios din Marea Britanie, cât şi mai multe locuri din India, Pakistan şi Africa de Sud.Recent, Candida auris a ajuns în New York, New Jersey şi Illinois, unde Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor urmează să adauge ciuperca pe lista "ameninţărilor urgente", transmite The New York Times.În luna mai, un bărbat în vârstă a fost internat în Spitalul Mount Sinai din Brooklyn pentru o intervenţie chirurgicală la nivelul abdominal.