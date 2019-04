Un poliţist a fost obligat să achite daune morale hoţului prins în flagrant

16:40

Poliția din Anenii Noi solicită ajutorul cetăţenilor pentru identificarea unei femei decedate, găsite la marginea pădurii din satul Hârbovăț, în data de 3 martie. Femeia are între 35 și 45 de ani, constituție medie, înălţimea de 165 cm, părul vopsit în nuanță de vișiniu. În partea superioară îi lipsesc dinții canini din ambele părți. În regiunea […]