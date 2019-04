150 de tineri de pe ambele maluri de Prut participă la a II-a ediţie a Festivalului „Voci de Îngeri” de la Suceava

14:30

O scrisoare publică adresată de ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Dereck J. Hogan, adresată parlamentarilor din noua legislature a Republicii Moldova, a stârnit furie la Moscova. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, l-a acuzat recent, într-o conferință de presă susținută la Moscova, pe diplomatul american că s-ar amesteca în formarea [&hellip The post Furie la Moscova pe seama unei scrisori a ambasadorului SUA la Chișinău adresată parlamentarilor Rep. Moldova. Zaharova: „Washingtonul nu a învățat nimic din lecțiile Euromaidanului” appeared first on InfoPrut.