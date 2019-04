FOTO // Un deținut de la Penitenciarul nr.4 a evadat. Dacă îl recunoaşteţi, sunaţi la Poliţie!

14:20

Înaltul for a examinat azi sesizarea depusă de către ex-deputatul Simion Grișciuc. Acesta susţinea că actualele prevederi nu asigură o concurență loială între comercianți, deoarece legea interzice comerţul cu tutun în apropiere de şcoli şi spitale doar în spaţii mai mici de 20 m2, fără a se răsfrânge în privința unităților comerciale cu o suprafață mai mare.Curtea a analizat dacă măsura contestată corespunde obligației constituționale a statului de a asigura o concurență loială între comercianți şi a reținut că aceasta este accesibilă și clară atât sub aspectul unităților comerciale care cad sub incidența acesteia, cât și cu privire la metoda de calculare a distanței de 200 m care trebuie să existe între unitatea comercială care comercializează produse din tutun și instituţiile de învățământ şi instituţiile medico-sanitare.