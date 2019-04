Deputat de la Bucureşti: „România va restaura cimitirul militar de la Mana (Orhei) şi mormintele celor patru eroi români din Baimaclia (Căuşeni)”

13:10

Spitalul din Comrat va fi dotat cu echipament necesar din bani oferiți de statul român, transmite Radio Chişinău. Anunțul a fost făcut de ambasadorul României la Chișinău, Daniela Ioniță, în timpul vizitei sale la Comrat. Potrivit diplomatului, spitalul va fi dotat cu echipament medical în valoare de peste 250 de mii de euro, printr-un