ERGO vinde catre GENERALI portofoliile subsidiarelor sale din Ungaria si Slovacia

Cel mai recent studiu realizat de guvernul britanic face lumina in industria de asigurari cibernetice din Marea Britanie: doar 11% dintre companii au incheiat o polita cibernetica specifica. Per ansamblu, nu sunt schimbari majore la nivel y-o-y, dar se observa cresteri de 12% pentru companiile mijlocii (31% in 2019 vs. 19% in 2018) si 11% pentru companiile mari (35% in 2019 vs. 24% in 2018).