Ghid complet despre mărirea prostatei. Ce trebuie să știe toți bărbații

Poate nu știai, dar durerea pe care o simți în anumite părți ale corpului poate veni din locuri la care nici nu te-ai gândi. Vezi când ar trebui să mergi la doctor și să nu presupui că nu ai nimic. Durerea radiată apare când o problemă de sănătate dintr-o parte a corpului provoacă disconfort în altă parte, potrivit webmd.com, citat de unica.ro. Pentru a fi sigură că durerea ta de picior nu ascunde ceva grav, este indicat să mergi la medic, mai ales dacă durează mai mult de trei săptămâni. Durerea în piept – probleme cu inima Durerea în piept te face să te gândești automat la probleme cu inima, deși o durere în capul pieptului poate sa vină și de la stomac. Este adevărat că inima dă duree în piept, însă această durere poate radia în brațul stâng sau în zona superioară a spatelui. Durerea cardiacă radiază de obicei pe partea stângă și nu ar trebui niciodată ignorată, pentru că îți poate pune viața în pericol. Durerea în gât și umeri, probleme cu ficatul și fierea Durerea în gât și în zona umerilor poate fi dată de bolile ficatului și ale fierii. Durerea în partea dreaptă a corpului, chiar sub sân, poate de asemenea să vină de la ficat și fiere. Astfel, trebuie să știi că o criză de fiere se manifestă uneori cu dureri de omoplat. Trebuie să poți face diferența între o durere musculară, ce poate fi dată de o banală întindere, și o durere mai gravă care vine de la organele interne. Durerea de spate, probleme cu rinichii Durerea de spate vine de multe ori de la rinichi. Afecțiunile rinichilor provoacă durere pe o suprafață mare a corpului, cum ar fi zona inferioară a spatelui, abdomen, pelvis și partea superioară a picioarelor. Disconfortul în această zonă trebuie să te trimită imediat la medic. Durerea în piept, probleme cu plămânii Durerea în piept vine adesea și de la plămâni, nu numai de la inimă. Atunci când plămânii tăi nu mai funcționează bine sau ai probleme cu diafragma, s-ar putea să simți durere în gât, mai ales pe o parte, sau în umeri. Durerea de la plămâni apare, de obicei, din cauza dificultăților de respirație sau a nervului frenic care trece prin coloană, plămâni și diafragmă. Afecțiunile respiratorii trebuie întotdeauna tratate cu seriozitate, astfel că vizita la medic este obligatorie. Durerea în capul pieptului, probleme cu stomacul și pancreasul O durere în capul pieptului poate să vină de la stomac și pancreas. De cele mai multe ori sunt banale arsuri gastrice, dar dacă ai o durere persistentă este bine să mergi la un control. Uneori durerea radiază în partea stângă, sub diafragmă. În plus, aproximativ 50% dintre pacienții cu pancreatită acută se confruntă cu durere de spate radiantă. Durerea de burtă, probleme cu intestinul subțire Durerea de burtă poate să fie dată de afecțiuni ale intestinului subțire. În acest caz, durerea de burtă va radia în zona buricului. Când mergi la medic, este indicat să îi spui locația exactă a durerii, pentru că astfel își va da seama mai ușor dacă te confrunți cu o inflamație a intestinului subțire. Durerea în dreapta, probleme cu colonul și apendicele Durerea în dreapta, mai precis în fosa iliacă dreaptă apare, de obicei, din cauza unui apendice inflamat. Fosa iliacă dreaptă se referă la partea dreaptă a abdomenului inferior. Afecțiunile colonului dau același simptom. Un apendice inflamat reprezintă adesea o urgență și trebuie să te adresezi medicului dacă crezi că ai putea avea așa ceva. Durere de burtă jos, probleme cu vezica O durere de burtă jos, în afara menstruației, poate să vină de la afecțiunile vezicii. Ele se manifestă, de cele mai multe ori, prin durere în partea inferioară a pelvisului, în spate sau în față. Deoarece vezica este localizată sub peritoneu, iar infecțiile sale fac ca durerea să radieze. Acest disconfort, însoțit de problemele urinare, reprezintă o urgență medicală. Durere într-o parte, probleme ale ovarelor O durere într-o parte, fie în stânga, fie în dreapta abdomenului poate să vină de la afecțiunile ovarelor. În cazul chisturilor, durerea este ascuțită într-o singură parte a abdomenului. Cancerul ovarian provoacă, însă, dureri abdominale care pot fi confundate cu o simplă indigestie. Este important să recunoști durerea radiantă, pentru că, de cele mai multe ori, semnalează o problemă care îți amenință viața. Sursa foto: 123rf.