Deputat ACUM despre PSRM: Suntem diferiți și nu ne iubim. Totuși, oferim ocazia să-și arate intenția reală

PE SCURT Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) iese din cercul de acționari ai Mobiasbancă, o filială a Groupe Société Générale din Franța. BERD și-a vândut pachetul de 8,84% pentru 2,6 milioane de euro. PE LUNG Într-un comunicat de presă, șefa Biroului BERD din Moldova, Angela Sax, menționează că Banca Europeană pentru Reconstrucție și […]