Cel mai bogat om din Africa recunoaște: „Am scos 10 milioane de dolari din bancă pentru a mă convinge că am bani”

Președintele Igor Dodon a dispus „acordarea cetățeniei Republicii Moldova unui cetățean străin (solicitant principal) în baza datelor de identificare №SP/01/2018", scrie Infotag. Decretul corespunzător, semnat de șeful statului, a fost publicat în „Monitorul Oficial" și intră în vigoare astăzi, 5 aprilie. Acesta este primul caz de acordare a cetățeniei moldovenești în schimbul investițiilor. Programul de obținere