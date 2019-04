Grevă naţională nelimitată a profesorilor şi învăţătorilor din Polonia

11:40

Natalia Morari recunoaşte că a comunicat intens cu fosta eminenţă cenuşie a PCRM, Mark Tkaciuk, în timpul evenimentelor din 6-7 aprilie 2009. Mai mult, anume Tkaciuk a tras de sfori, sub presiunea Moscovei, ca Morari să scape de dosarul penal pentru implicarea în dezordinile din 7 aprilie. Aceasta a mai spus, în cadrul emisiunii Cutia neagră de la TV 8, că şi acum mai discută uneori cu Tkaciuk. “În scurt timp după 7 aprilie am încetat să mai comunic. Am avut o comunicare civilizată, ca între doi...