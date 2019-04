Trei tineri din capitală, trimiși în judecată. Vindeau droguri prin intermediul „magazinelor online”

11:01

Trei bărbați înarmaţi au dat buzna în studioul unui post de radio online, situat în Jardim, un cartier bogat din Sao Paulo. Jefuitorii au intrat peste prezentatori și invitați chiar în timpul unei transmisiuni în direct, notează Mediafax.ro. „Suntem jefuiţi", a spus prezentatorul, în timp ce aproximativ 30 de ascultători radio urmăreau şi ascultau jaful în […]