Președintele țării a efectuat o vizită la Centrul de plasament pentru copii din Orhei

Consilierul raional din Sângerei, Tudor Tutunaru, în cadrul unei postări pe o rețea de socializare, a anunțat despre demisia președintelui raionului Sângerei și propunerea, la scurt timp, a unei noi candidaturi, informează Provincial. „După Ialoveni și Criuleni Raionul Sângerei are un nou Președinte. Astăzi, Președintele Raionului Sângerei, Vasili Marandiuc și-a dat demisia argumentând ca are probleme […]