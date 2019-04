INTERVIU Deputat independent, către Blocul ACUM: Decizia în opoziție este o greșeală colosală. Este imposibil să promovezii legi în interesul cetățenilor care v-au ales

12:10

Afacerea cu criptomonede din regiunea transnistreană are ca beneficiar principal holdingul Sheriff și un fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, se arată într-o investigație realizată de Anticorupție.md.Achiziționarea echipamentului a fost efectuată printr-o bancă implicată în furtul miliardului. Actorii și firmele implicate au afaceri în domeniul energetic, al telecomunicațiilor, internetului în Crimeea și OccidentCompania Tehnopark își are sediul în Centrul de afaceri „Rossia”, una dintre cele mai moderne clădiri din Tiraspol, în contrast cu griul arhitecturii sovietice. Aceasta este o societate de stat, care are pe mâna sa afacerea cu criptomonede. „Oricine vrea să investească în producerea de criptovalută în Transnistria trebuie să ajungă mai întâi la Tehnopark OJSC. De aici, potențialul investitor este preluat de directorul Veaceslav Cernikevici, care se ocupă de toate diligențele.