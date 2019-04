Patrula Jurnal TV, 7 Aprilie

21:10

„Jurnalul Saptamanal” de la Radio Europa Libera a ajuns la cea de-a 14-a editie. Volumul contine notitele oamenilor din cultura, presa, afaceri, politica sau stiinta, realizate timp de un an, din decembrie 2017 pana in noiembrie 2018. ”Nici nu imi inchipuiam ca in Republica Moldova sunt atatia oameni talentati in ai scrisului”, ne-a marturisit coordonatorul proiectului, Valentina Ursu.