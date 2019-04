Cahul // Un motociclist a murit după ce s-a tamponat cu un autobuz public

13:00

Premierul britanic Theresa May i-a trimis, vineri, o scrisoare preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care îi cere o amânare a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană până pe 30 iunie, relatează site-ul agenţiei Reuters."Marea Britanie propune ca această perioadă să se încheie pe 30 iunie 2019", a scris Theresa May în scrisoare.May a afirmat că dacă un acord va fi aprobat până la această, Marea Britanie va propune ca extinderea Brexitului să se încheie mai devreme."Guvernul ar putea să aprobe o perioadă pentru ratificare, care să permită Marii Britanii să se retragă din Uniunea Europeană până la 23 mai 2019 şi astfel să nu participe la alegerile pentru Parlamentul European, însă va continua să facă pregătiri respectabile pentru aceste alegeri, în condiţiile în care acest lucru nu se va întâmpla", a declarat aceasta.Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, ia în considerare opţiunea amânării cu 12 luni a termenului de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, cu menţiunea că prelungirea va fi „flexibilă”, a declarat un oficial european, citat de BBC. Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. Bruxellesul a amânat producerea Brexit până pe 12 aprilie.Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană.sursa: mediafax.ro