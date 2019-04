Un nou sezon cu un târg de seminţe la Ialoveni

10:45

A jucat şi regizat numeroase filme şi a ajuns celebru pentru stilul lui de luptă acrobatic şi cascadele inedite. A fost considerat drept un succesor al lui Bruce Lee. La vârsta de şase ani Chan a fost trimis la Academia de Arte Teatrale Chineze, unde a studiat muzica, dansul şi artele marţiale. După 10 ani petrecuţi aici a excelat în arte marţiale şi acrobatică. Aceste aptitudini i-au deschis perspective de viitor, el jucând în filme de la vârsta de opt ani ("Big and Little Wong Tin Bar", 1962). Talentul său, dar şi entuziasmul i-au adus roluri din ce în ce mai consistente, moartea lui Bruce Lee făcând evidentă necesitatea găsirii unei noi legende a artelor marţiale de pe marele ecran. În 1980 a apărut primul film regizat de Jackie Chan intitulat "The Young Master", actorul preferând să se îndepărteze de la stilul lui Bruce Lee şi să-şi creeze un stil propriu. Jackie Chan, îşi realizează singur cascadoriile, multe dintre filmele sale prezentând la final amuzante montaje cu gafele şi rateurile făcute de actor în timpul filmărilor. Stilul său de luptă spectaculos şi acrobatic dar şi umorul şi cascadoriile inovatoare i-au adus aprecierea a milioane şi milioane de spectatori. Dintre filmele sale amintim: "Shaolin Wooden Men" (1976), "Spiritual Kung Fu" (1978), "Dragon Lord" (1982), "The Protector" (1985), "Crime Story" (1993), "Mr. Nice Guy" (1997), "Shanghai Noon" (2000), "Rush Hour 2" (2001), "The Accidental Spy" (2001), "The Medallion" (2003), "Rush Hour 3" (2007), "Kung Fu Panda" (2008), "The Karate Kid" (2010), "The Legend of Silk Boy" (2010), "Shaolin" (2011), "Kung Fu Panda 2" (2011), "Personal Tailor" (2013), "Police Story: Lockdown" (2013), "As the Light Goes Out" (2014), "Dragon Blade" (2015), Railroad Tigers (2016), Bleeding Steel (2017). În 2015 a înfiinţat propria şcoală de actori de cinema şi televiziune în centrul Chinei. "The Jackie Chan Film and Television Academy" oferă cursuri de actorie, animaţie şi de cunoaştere a mediilor digitale. În 2019 Jackie Chan a început să filmeze în Dubai pentru o nouă producţie cinematografică intitulată ''Vanguard'' alături de regizorul Stanley Tong.