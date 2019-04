(foto) Unde poți găsi o dădacă competentă și de încredere în Moldova și cât te vor costa aceste servicii

18:30

Seara de joi, 4 aprilie, a fost marcată cu umor și zâmbete în cadrul concursului TVC, organizat an de an de către Autoguvernarea Studenților din Mass-Media (ASUSM). Studenții mai multor facultăți au format echipe și au încins scena Casei de Cultură, USM. Articolul (foto) Au zâmbit, au glumit și au făcut o sală întreagă să râdă. Cum a decurs TVC-ul din acest an la USM apare prima dată în #diez.