Calendar istoric 7 aprilie

În seara zilei de 14 decembrie, sala BKC, o fostă sinagogă, era plină ochi, într-un oraş rupt de restul lumii. "Era nevoie de mult curaj şi umanitate să vii în 1994 la Sarajevo asediat şi devastat, pentru a spune nu şi a pleda pentru oprirea celui mai grav război din Europa de la al Doilea Război Mondial", a declarat Igor Gavric, preşedintele Consiliului municipal, în timpul ceremoniei. Acest concert a permis locuitorilor din Sarajevo să "creadă" că vor "supravieţui şi că oraşul va supravieţui", potrivit edilului. Concertul oferit de Dickenosn şi formaţia sa a redat speranţa oamenilor şi i-a făcut să simtă că nu sunt singuri. A fost un concert care a adus o briză de pace în oraşul distrus. Pentru unii, concertul a fost începutul sfârşitului asediului oraşului, un semn că vin timpuri mai bune, se spune în textul care însoţeşte propunerea de a-i acorda lui Dickinson titlul de cetăţean de onoare. "În lumea noastră, cele mai multe lucruri durează cinci minute pe reţelele sociale. Este uimitor că, la aproape 25 de ani de la spectacolul de la Sarajevo, înseamnă atât de mult pentru oameni încât să-mi atribuie acest premiu simbolic", a comentat Bruce Dickinson, îndelung aplaudat de circa o sută de invitaţi. "Dar, într-adevăr, în timp ce este o mare onoare, cred că acest premiu aparţine la fel de mult oamenilor din Sarajevo care sunt încă aici", a adăugat rockerul de 60 de ani. Mai mult de 11.000 de persoane au fost ucise în timpul asediului capitalei bosniace de către armata sârbă, care a durat 44 de luni (1992 - 1996), în timpul războiului din Bosnia, desfăşurat în contextul unor serii de conflicte politice şi armate care au dus la destrămarea fostei Iugoslavii. Locuitorii din Saraievo au redescoperit concertul miraculos din 1994 după lansarea în 2016 a documentarului 'Scream for me, Sarajevo!', realizat de bosniacul Tarik Hodzic, multiplu premiat şi al cărui titlu împrumută fraza lansată de Dickinson la începutul concertului. "Nu am oprit războiul, dar i-am făcut pe oameni să se simtă mai bine acolo unde se aflau, şi asta este ce pot face toţi muzicienii", a spus Dickinson într-o declaraţie pentru presă, după ceremonie. Dickinson vorbeşte despre vizita la Sarajevo în cartea sa ''What Does This Button Do?''.