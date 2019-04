17:40

„Noi avem un proiect de terapie prin balet, proiect iniţiat acum trei ani, de atunci lucrez cu echipa de tineri cu sindromul Down din cadrul asociaţiei. Am reuşit să facem mai multe spectacole şi ne bucurăm foarte mult că am fost invitaţi şi dincolo de graniţele noastre”, a declarat Daiana Jelescu, coregrafă, iniţiatoare de proiect. Potrivit organizatorilor, scopul acestui proiect este de a sensibiliza şi reaminti societăţii că persoanele cu acest sindrom au aceleaşi şanse şi drepturi la viaţă....