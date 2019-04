George Simion, înscris oficial în cursa pentru europarlamentare

11:40

PE SCURT Un sector de 6,55 km din drumul de centură al municipiului Chișinău va fi reabilitat în următorii doi. Lucrările vor costa 9,9 mln de euro și vor fi finanțate de Banca Europeană de Investiții (BEI), informează Moldpres. Pe LUNG Drumul M2 – drumul de centură al municipiului Chișinău, sectorul km 0 – km […]