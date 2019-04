Roman Mihăeș: „Alegerile anticipate ar conveni doar Partidului Democrat”

La mai bine de o lună de la alegerile parlamentare, negocierile privind viitoarea coaliție de guvernare sunt în impas. Șeful statului Igor Dodon a spus că dintre posibilele scenarii postelectorale din Republica Moldova cel mai probabil i se pare în prezent cel al alegerilor anticipate. Politologul Roman Mihăeș sugerează că anticipatele i-ar avantaja pe democrați: Roman Mihăeș: „Trebuie să apreciem situația în care suntem astăzi în legătură cu negocierile privind crearea unei majorități ca un impas, pentru că, pe de o parte, am avut o invitație a Partidului Democrat pentru blocul ACUM, care a fost refuzată; pe de altă parte, am avut o invitație a Partidului Socialiștilor pentru blocul ACUM, care, inițial, a fost refuzată, iar a treia încercare a fost a blocului ACUM pentru deputați independenți, adică pentru deputați în general, dar nu pentru partide. Deci am avut trei oferte și niciuna dintre oferte nu a fost acceptată. În aceste condiții, președintele Dodon a avut două întâlniri la Președinție, care nu s-au soldat cu nimic...”Europa Liberă: Și el a refuzat ca să mai fie mediator... Roman Mihăeș: „Și el a refuzat ca să mai fie mediator...”Europa Liberă: Și a lăsat partidele să decidă de unele singure.Roman Mihăeș: „Corect. În aceste condiții, mingea este iarăși în terenul partidelor politice, celor trei mari partide din Parlament. În cadrul blocului politic ACUM sunt două opinii – o opinie exprimată de dl Popșoi a fost că ei sunt pregătiți să facă o ofertă și așteaptă ca Partidul Socialiștilor să voteze pachetul de legi antioligarhizare, dar nu sunt pregătiți și nu doresc o alianță cu socialiștii, pentru a forma Guvernul, pe de altă parte, avem opinia dlui Năstase, reiterată zilele acestea, că el nu vede nicio problemă dacă s-ar vota și formarea unui Guvern în anumite condiții cu socialiștii împreună de către blocul ACUM. Deci, acolo sunt două opinii. Partidul Democrat este deschis către ambele soluții – sau către o alianță cu blocul ACUM, care mie mi se pare mai naturală, pentru că totuși ambele partide au fost votate de electoratul proeuropean. Trebuie să spunem foarte clar că aceste alegeri, ca și cele din 2009, începând cu luna iulie 2009 și 2010, și 2014 parlamentare au fost câștigate de către electoratul proeuropean și proromânesc, pentru că Partidul Democrat are 30 de mandate, blocul ACUM are 26 de mandate. Deci, minimum 56 de mandate electoratul a votat pentru ca să fie continuat cursul de integrare europeană, cursul de implementare a Acordului de Asociere, însă nu întotdeauna voința poporului este respectată de politicieni.”Europa Liberă: Și în cazul acesta ce-i de făcut?În cadrul blocului ACUM sunt două opinii. Partidul Democrat este deschis către ambele soluții... Roman Mihăeș: „Trebuie continuate discuțiile, care deja săptămâna viitoare se vor impulsiona discuțiile, pentru că termenul de trei luni a început să curgă ca motiv pentru dizolvarea Parlamentului de către președinte începând cu ziua primei ședințe a Parlamentului. Dacă Parlamentul nu adoptă legi, dacă Parlamentul nu alege președintele Parlamentului și nu se convoacă, atunci acesta este primul motiv de dizolvare a Parlamentului. Al doilea motiv ar fi dacă de două ori, în timp de 45 de zile, Parlamentul nu învestește un Cabinet de miniștri. Eu aștept să revină dl Dodon din Moscova, pentru că este clar că el a plecat acolo împreună cu Zinaida Greceanîi pentru a primi anumite indicații, pentru a se consulta cu decidenții din Kremlin, pentru că Dodon și Greceanîi sunt dependenți de Kremlin. Eu cred că nu chiar 100%, dar oricum peste 50% ei sunt dependenți de Kremlin.”Europa Liberă: Dar de ce ar fi dependenți de ceea ce vrea Kremlinul?Roman Mihăeș: „Kremlinul, apropo, și-a expus opinia prin câțiva jurnaliști de acasă, inclusiv prin intermediul postului de televiziune Rossia 1, într-o emisiune a lui Kiseliov, el l-a admonestat destul de clar pe Dodon ca să nu facă alianță cu Partidul Democrat și cu Vlad Plahotniuc, în speță. Deci, Dodon și Greceanîi și-au început cariera în Partidul Comuniștilor și când Zinaida Greceanîi era premier, iar dl Dodon – ministru al Economiei, ei au fost la Moscova și au negociat acel contract pentru gaze din 2008. De acolo, cred eu că se începe colaborarea lor cu Kremlinul și cu Gazprom-ul, și cu toate unitățile economice afiliate Kremlinului, pentru că acel contract a fost atunci calificat ca unul care nu a fost în interesul național; noi la un moment dat plăteam un preț mai mare ca Germania pentru gaze... Deci de acolo se trage colaborarea și concesiile făcute de Dodon și Greceanîi către Kremlin, apoi Kremlinul eu cred că i-a mulțumit cumva prin faptul că tot electoratul lui Voronin și al comuniștilor l-a transferat spre Partidul Socialiștilor al lui Dodon și Greceanîi. Nu-i întâmplătoare chestia asta.”Europa Liberă: Dar tot Igor Dodon și Zinaida Greceanîi au fost convinși să voteze pentru șeful statului, atunci când a fost votat în Parlament dl Timofti în calitate de președinte?Eu aștept să revină dl Dodon din Moscova... Roman Mihăeș: „Corect, dar conform unei declarații a lui Usatîi, dar și a altora, Moscova a agreat votul acesta. Îmi aduc aminte că și Valeriu Pasat, și Renato Usatîi au contribuit cumva la medierea ca acest vot să aibă loc. În acele condiții era implicat în jocul respectiv și Vlad Filat, pentru a dobândi voturi pentru Timofti, care s-a dovedit mai târziu a fi un președinte mai aproape de Partidul Liberal Democrat și de Vlad Filat. Deci, Filat, Usatîi și alții care au participat atunci la jocul respectiv, cel puțin, Usatîi a făcut mai multe mărturii în acest sens, ne dă posibilitatea să facem o afirmație că Moscova a agreat votul lui Dodon pentru Timofti. Dodon nu a făcut nimic ceea ce ar fi deranjat Moscova din 2008 până astăzi, inclusiv unii experți declară că chiar și resursele financiare care vin spre Partidul Socialiștilor și resursele media tot le-a dobândit cu ajutorul Kremlinului. Haideți să ne uităm chiar la NTV Moldova, care este totuși un post care aparține Gazprom-ului în Federația Rusă, dar îl gestionează Igor Dodon, oamenii lui Igor Dodon.”Europa Liberă: Dl Mihăeș, dar fără sprijinul democraților Igor Dodon ar fi ajuns șef de stat?Roman Mihăeș: „Acolo sunt mai multe speculații. Conform unora dintre ele, el ar fi fost ajutat și de unii oameni sau de o parte a Partidului Democrat. Eu pot să admit că o parte a electoratului Partidului Democrat a votat cu Igor Dodon, dar nu o parte foarte mare, hai să zicem așa.”Europa Liberă: Dar unii fruntași din PD au îndemnat alegătorii să-l sprijine pe Igor Dodon?Roman Mihăeș: „Există o interceptare sau ceva de genul acesta a dlui Constantin Botnari, care a fost declarată ca fiind trucată la calculator. Democrații au avut o declarație că este trucată la calculator, care n-a fost combătută...”Europa Liberă: Dar sunt și voci ale primarilor care au spus că au avut indicații să fie votat Igor Dodon în calitate de șef de stat.Roman Mihăeș: „Eu admit că o parte din Partidul Democrat, nu cred că o parte mare – poate o treime, poate mai puțin – ar fi votat pentru Igor Dodon, dar nu cred că tot partidul a votat, pentru că votul pentru Maia Sandu a fost foarte mare, totuși a fost aproape de Igor Dodon, ceea ce înseamnă că cea mai mare parte a PD-ului totuși a votat pentru Maia Sandu. Maia Sandu a fost foarte aproape de Igor Dodon, ea a pierdut doar cu voturile din Găgăuzia și din Transnistria. Deci, ea a pierdut pe faptul că din Transnistria au venit unu la sută și din Găgăuzia doi la sută au votat pentru Igor Dodon. De fapt, ea a avut egalitate perfectă fără Găgăuzia și Transnistria cu Igor Dodon, ceea ce înseamnă că totuși electoratul democraților în cea mai mare parte a votat pentru Maia Sandu. Problema Maiei Sandu este că ea a nu a acceptat ajutorul direct al PD-ului, nu a vrut să se întâlnească cu liderii PD-ului – nici cu Marian Lupu, nici cu Vladimir Plahotniuc, cu nimeni, nici măcar cu Candu –, a spus că „eu n-am nevoie de susținerea lor, dacă vor să mă voteze, bine, dacă nu, nu”. Deci a făcut o greșeală din punct de vedere tactic foarte gravă, însă uitați-vă ce s-a întâmplat recent: Maia Sandu s-a dus la Dodon la Președinție, i-a recunoscut legitimitatea lui, cu toate că Igor Dodon și Partidul Socialiștilor au folosit zoi împotriva ei.”Europa Liberă: Și dl Plahotniuc a mers la Președinție...Este o atitudine duplicitară, subiectivă, foarte negativă și categorică contra PD... Roman Mihăeș: „Nu, dar noi vorbim acum de faptul că Maia Sandu n-a vrut să se întâlnească cu liderii PD-ului ca să-și ia voturile de la PD, ceea ce trebuia să facă atunci, în 2016, dar acum, când este propusă la funcția de premier pe Guvern minoritar, s-a dus la Dodon. Deci, uitați-vă că este o atitudine duplicitară, subiectivă, foarte negativă și categorică contra PD-ului, au fost și unii lideri ai societății civile care se spune că ar fi cumva apropiați de blocul ACUM, unii dintre ei nici nu ascund lucrul acesta, care îndeamnă deschis blocul ACUM să facă coaliție situativă cu socialiștii, pe care o susțin și liderii blocului ACUM. Deci este o greșeală foarte gravă a blocului ACUM. Electoratul lor nu i-ar fi votat dacă ei ar fi mers în alegeri cu ideea de a face orice fel de alianță cu socialiștii antiromâni și antieuropeni.”Europa Liberă: Dar credeți că, dacă merge să facă o alianță blocul ACUM cu PD-ul, nu va fi îmbrățișat ca și alte formațiuni politice de până acum de către PD, ca după asta să nu mai aibă nicio șansă să se afirme pe scena politică?Roman Mihăeș: „Eu înțeleg aceste temeri care au fost discutate în spațiul public, dar există tehnologii de negociere și de securizare a negocierilor și de securizare a alianțelor. Eu le-am propus celor din blocul ACUM când am fost la televiziunile lor și le-am spus așa: „Voi sunteți obligați de către electoratul vostru care v-a trimis în Parlament cel puțin să comunicați cu PD-ul și să stați la o masă, poate n-o să vă înțelegeți, dar cel puțin să vedeți care este oferta lor, să spuneți care este oferta voastră, să demonstrați că voi n-ați fost din start cei care ați manipulat acest electorat în favoarea unor oligarhi, cum spun unele surse media că în spatele blocului ACUM ar fi Filat, Țopa și Platon, care doresc să se răzbune pe Vlad Plahotniuc pentru situația lor nu rea bună – unii stau în pușcărie, alții sunt peste hotare. Dacă voi nu-i aveți în spate pe aceștia care doresc răzbunare, pe acești oligarhi, atunci demonstrați că voi sunteți politicieni independenți și vedeți care-i oferta lui Plahotniuc. Dar dacă-i... Plahotniuc a spus la Președinție că „noi le oferim lor nu doar funcția de prim-ministru, dar putem să le oferim mult mai multe funcții la care ei nici nu s-au gândit”. De ce nu ar asculta ei această ofertă? Eu cred că asta e o mare greșeală.”Europa Liberă: Dar tot după asta fruntașii democrați au făcut declarații că „au 26 de mandate și pretind să aibă și funcția de spicher, și funcția de premier”?Roman Mihăeș: „Eu înțeleg că cei din blocul ACUM au făcut o manevră de asta populistă, cerând și funcția de spicher, și funcția de premier ca să aibă un câmp de negociere, da?”Europa Liberă: Dar dl Plahotniuc a zis că le dă și mai mult decât au cerut ei?PD este dispus să-i ofere blocului ACUM un pachet foarte larg de competențe... Roman Mihăeș: „Eu nu exclud că, dacă ar fi niște negocieri între PD și blocul ACUM, PD-ul ar fi foarte generos cu blocul ACUM, dându-le nu doar controlul Guvernului, pentru că prim-ministrul controlează Guvernul, trebuie să fie foarte clar lucrul acesta, are împuterniciri extrem de importante și extrem de vaste un prim-ministru într-o țară parlamentară, mai ales cum este Republica Moldova. Eu cred că PD-ul le-ar da și ministere foarte strategice, cum ar fi Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Economiei etc. PD-ul este dispus să-i ofere blocului ACUM un pachet foarte larg de competențe, pentru ca acest bloc să se implice în ceea ce se numește...”Europa Liberă: Dar instituțiile de forță le cedează PD-ul?Roman Mihăeș: „Nu am informații din partea PD-ului publice pentru a discuta acest lucru, dar eu cred că PD-ul ar fi de acord să discute și modificarea unor legi care privesc calitatea justiției, chiar și destinul unor funcționari care stau în fruntea unor instituții. Deci greșeala blocului ACUM este următoarea: ei sunt categorici împotriva PD-ului, nici nu admit să discute cu el nici măcar la o masă, măcar să se consulte cu ei, dar ei cer acest lucru de la socialiști, care, de fapt, socialiștii sunt antipozii lor ideologici și geopolitici. Deci, aici e logica perversă și pe care eu nu pot s-o înțeleg, pentru că, dacă PD-ul îți dă ceea ce ceri tu în linii mari, hai să zicem 70 la sută din ceea ce ceri tu, de ce te duci tu la socialiști să ceri ceea ce ei nu pot să-ți dea?”Europa Liberă: Dar problema se pune cât de sinceri sunt cei din PD atunci când fac declarații.Roman Mihăeș: „Foarte corect. În cazul dat, trebuie să te duci să negociezi, să obții de la PD un document semnat de ei prin care ei votează, de exemplu: Maia Sandu – premier; Andrei Năstase – ministru al Justiției; Igor Munteanu – ministru de Externe. De exemplu, eu spun acum. Un document semnat în care sunt scrise funcțiile concret, nu așa, la general, și atunci cu acest document poți să mergi în fața opiniei publice și să zici: „Dlor, noi, chiar dacă avem anumite rezerve față de PD, uitați-vă că ei au acceptat nu toate condițiile noastre, că nicăieri în politică 100% nu poți să obții, dar uitați-vă 70 la sută ei au acceptat, noi putem să mergem cu ei”. Așa ar fi fost normal, dar în condițiile în care ei refuză ostentativ, completamente să meargă la orice comunicare cu PD-ul, asta denotă o agendă ascunsă, asta denotă un interes al unor persoane care au finanțat acest bloc, care i-au ajutat să vină în Parlament, care le-au plătit televiziunile, care le-au plătit experții invitați și nu face față acestui bloc, care, de fapt, a obținut un vot al cetățenilor proeuropeni și proromâni. În cadrul blocului ACUM, șapte deputați sunt aleși care pledează pentru Unire cu România, iar partidele unioniste nu au fost votate. Băsescu a îndemnat, de fapt, unioniștii din Republica Moldova să voteze cu blocul ACUM și ei așa au și făcut, pentru că Băsescu este o autoritate. Și acum și Maria Ciobanu, care se declară unionistă, și Chiril Moțpan, care se declară unionist, și Octavian Țîcu, care se declară unionist, dar și alții au obligație față de acest electorat unionist. Cum se va uita Octavian Țîcu sau Maria Ciobanu, de exemplu, în ochii acestui electorat, dacă ei ar vota împreună cu socialiștii un Guvern, de exemplu, controlat de Kremlin și de serviciile secrete rusești? Este o gravă problemă, pentru că noi trebuie să înțelegem o chestiune – prin intermediul Partidului Socialiștilor la guvernare în Republica Moldova vor veni Putin, Kremlinul și serviciile secrete rusești. Nu trebuie să ne facem iluzii aici.”Admit că socialiștilor le este interzisă o guvernare cu PD-ul, dar în același timp ar fi sinucigașă din punct de vedere politic și o alianță cu blocul ACUM... Europa Liberă: Dacă inițial toți actorii politici au spus un „nu!” categoric alegerilor parlamentare anticipate, astăzi declarațiile se nuanțează și se pare că mai toți ar fi de acord să se ajungă la aceste anticipate?Roman Mihăeș: „Da, eu am observat o retorică ieri schimbată a președintelui Dodon, care a spus că deja alegerile anticipate ar fi o soluție cu 60 la sută votată, din punctul lui de vedere, și cu 40 la sută că se va forma vreo alianță. Eu admit că socialiștilor le este interzisă o guvernare cu PD-ul, dar în același timp ar fi sinucigașă din punct de vedere politic și o alianță cu blocul ACUM. Blocul ACUM s-a poziționat în aceste alegeri ca un bloc de dreapta, ei au avut și Unirea cu România ca o opțiune, ei au avut și lupta cu propaganda rusească a Kremlinului ca opțiune electorală și ei au și integrarea europeană și depunerea cererii în 2023 de a deveni țară candidată la Uniunea Europeană. Deci, ei nicidecum nu sunt compatibili cu ceea ce au spus socialiștii și ceea ce au promis socialiștii electoratului lor, socialiștii au propus anularea Acordului de Asociere…”Europa Liberă: Au promis.Roman Mihăeș: „Au promis și au propus apropiere de Rusia, arestarea tuturor unioniștilor și interzicerea partidelor unioniste. Deci, ideologia promovată de socialiști și blocul ACUM este incompatibilă. Cineva dintre ei doi trebuie să cedeze, trebuie să trădeze, de fapt, electoratul ca să meargă la o combinație politică cu altul.”Europa Liberă: Admiteți că s-ar putea ajunge la anticipate?Roman Mihăeș: „În acest moment – da, pentru că dintr-o parte nimeni nu vrea să facă o alianță cu Partidul Democrat. Socialiștii, de fapt, încă nu au răspuns, ei o să aibă un Consiliu republican săptămâna viitoare.”Europa Liberă: Așa au anunțat, da.Roman Mihăeș: „Dar, dacă vedem retorica pesimistă a lui Dodon cu 60 la sută pentru alegerile anticipate s-ar putea întâmpla ca socialiștii să refuze totuși oferta democraților. Eu știu că în cadrul Partidului Socialiștilor sunt două tabere: o grupare ar dori o alianță cu democrații, alta nu. Eu nu exclud că la un moment dat aceste tabere se pot separa în două fracțiuni, în două partide, în două grupări politice, așa cum cândva a plecat Dodon.”Europa Liberă: Au semnat un angajament?Roman Mihăeș: „Apropo, referitor la acest angajament dl Voronin a fost la un post de televiziune și a arătat semnătura lui Dodon și a lui Greceanîi pe un angajament din 2011 în care ei se obligau să nu părăsească fracțiunea comuniștilor. Deci, aceste angajamente sunt simbolice, ele nu costă nici măcar cât hârtia pe care au fost ele semnate. Ele nu au putere juridică. Deci, orice angajamente ce au fost semnate în campania electorală, ele…”Europa Liberă: Dar tot Igor Dodon a spus că nu va recunoaște o majoritate parlamentară, dacă se creează cu aportul unor transfugi.În cadrul Partidului Socialiștilor sunt două tabere: o grupare ar dori o alianță cu democrații, alta nu... Roman Mihăeș: „El a spus lucrul acesta, numai că există o decizie a Curții Constituționale care spune în felul următor: „În momentul în care se formează o majoritate parlamentară semnată, în care ei propun un candidat la funcția de premier, președintele este obligat să-l numească pe acesta în funcția de candidat”. Deci, Dodon poate să încalce, dar asta va fi anulat de Curtea Constituțională, deci nu mai suntem într-o situație de vid juridic. Situația e foarte clară, dacă nu se formează o majoritate – da, Dodon poate propune orice candidat la funcția de premier, în cazul însă în care se formează orice majoritate: din partide, din deputați, nu contează, Dodon va fi obligat să nominalizeze acel candidat, care va fi generat de acea majoritate.”Europa Liberă: Și să admitem că aceste două tabere dacă se creează în sânul Partidului Socialiștilor ar putea să salveze situația, mergând cu PD-ul să guverneze. Va fi de durată această guvernare?Roman Mihăeș: „Da, din punct de vedere… În condițiile în care Dodon și Zinaida Greceanîi sunt cumva dependenți de Kremlin și nu pot face o alianță nici cu blocul ACUM, nici cu PD-ul, iar oligarhii nu le permit celor din blocul ACUM să facă alianță cu PD-ul, singura soluție este ca PD-ul să invite deputați din ambele fracțiuni sau din tot Parlamentul să adere la un program. Deci, PD-ul ar trebui, din punctul meu de vedere, să facă ceea ce a făcut blocul ACUM săptămâna asta – să invite, în mod public, apropo, foarte transparent, dar înainte de asta să publice un program de guvernare ca oamenii să vadă unde să vină, deputații să aibă de ales, să se spună, dle, asta este programa noastră de guvernare, prevede: creșterea pensiilor, creșterea salariilor, relații bune cu Europa, relații bune cu Rusia etc., etc. Cine dintre deputați susține acest program și candidatul X la funcția de prim-ministru sau de spicher, poftim, veniți în biroul cutare al Parlamentului.”Europa Liberă: Și credeți că s-ar aduna 50+1?Roman Mihăeș: „Nu știu, nu pot să spun în acest moment, dar asta ar fi o soluție de ultim moment, pentru că altfel intrăm în blocaj. Eu, de exemplu, nu doresc alegeri anticipate parlamentare, ele ar fi, dacă nu o catastrofă, cel puțin ar fi o problemă foarte mare pentru Republica Moldova, pentru că pentru câteva luni de zile noi iarăși ne-am lansa într-un război politic total: toți contra toți, nu se va gândi nimeni la economie, la blocul social, la integrarea europeană. Partidele în campania electorală se ocupă doar cu interesele de grup și de partid și asta pentru noi, pentru societate, pentru Republica Moldova, pentru cetățeni ar fi un dezastru. Politicienii trebuie să fie responsabili, să caute compromisuri și să învestească un Guvern. În cazul în care însă nu se reușește nicio formulă, nici măcar asta cu deputați independenți, atunci alegerile anticipate ar putea într-adevăr să fie în aceeași zi cu alegerile locale, ca să nu cheltuim bani de două ori, e bună ideea asta. Nu ar fi atât de mare suma care s-ar cheltui pentru aceste alegeri parlamentare în…”Singura soluție este ca PD-ul să invite deputați din ambele fracțiuni sau din tot Parlamentul să adere la un program... Europa Liberă: Temerea e că s-ar folosi excesiv resursa administrativă și atunci iarăși nu ar fi în condiții egale puși toți actorii politici.Roman Mihăeș: „Bine, nu prea va avea cum PD-ul să folosească resursa administrativă, pentru că Guvernul e cu împuterniciri limitate, practic nu poate primi nici ajutoare de peste hotare, Parlamentul nu activează. Dacă va fi în baza aceluiași sistem electoral care este acum, sistemul mixt, evident că el va fi iarăși o situație aproximativ plus-minus trei la sută care este și azi, nu că va fi o diferență foarte mare de scor...”Europa Liberă: Dar credeți că e posibil și de revenit la sistemul vechi de alegeri, sistemul electoral vechi?Roman Mihăeș: „Aici sunt două scenarii pentru a declanșa anticipate. Dacă mergem pe primul scenariu că Parlamentul nu lucrează trei luni, atunci rămâne totul cum este și pur și simplu se repetă votul, hai să zicem, undeva, nu știu, poate se vorbește că prin toamnă undeva, prin septembrie, octombrie, noiembrie se pot întâmpla parlamentarele anticipate împreună cu localele. Dacă se merge pe soluția că se alege președintele Parlamentului, dacă vine Dodon de la Moscova și acceptă jocul blocului ACUM, ei aleg împreună spicherul, modifică toată legislația electorală, modifică câteva legi privind activitatea justiției, așa cum vrea blocul ACUM, demit câțiva șefi din organele de control și de forță...”Europa Liberă: De la CEC, de la CCA, de la SIS?Dacă vine Dodon de la Moscova și acceptă jocul blocului ACUM, ei aleg împreună spicherul, modifică toată legislația electorală, câteva legi privind activitatea justiției... Roman Mihăeș: „CEC, CCA, SIS, CNI ș.a.m.d. Deci, scenariul acesta este agreat de blocul ACUM și în special de Andrei Năstase - să modifice toată legislația, asta ar însemna alegerea unui spicher împreună cu socialiștii, Andrei Năstase se propune chiar pe el în această funcție. Pe de altă parte, socialiștii încă nu au un răspuns clar, socialiștii trebuie să aleagă din trei decizii: prima decizie – să facă sau nu alianță cu PD-ul, a doua decizie – să meargă la anticipate și aici sunt două formule: anticipatele pe formula propusă de blocul ACUM cu votarea spicherului și a unor legi așa-zise antioligarhice sau pe formula cea mai simplă – să nu se convoace deloc Parlamentul timp de 90 de zile. Vom vedea care va fi decizia socialiștilor. Orice scenariu va fi adoptat, trebuie să vedem nuanțele, trebuie să vedem efectele. Din punctul meu de vedere, alegerile anticipate ar conveni doar Partidului Democrat, pentru că el într-adevăr are o anumită structură, sunt mulți primari, mulți șefi de raioane, deci în caz de anticipate PD-ul nu ar lua mai puțin, dar poate ar lua chiar și mai mult. Socialiștii ar pierde foarte mult, pentru că toate jocurile acestea ale lor cu blocul ACUM și faptul că ei se criticau unii pe alții până la alegeri și după alegeri au început să cocheteze o să fie taxat dur de electoratul socialiștilor, care nu acceptă chestiile respective. Cu democrații ei sunt compatibili ideologic, ambele sunt partide pro-Moldova, pro-independență, deci nu sunt atât de mari diferențele dintre socialiști și democrați, dar sunt enorme distanțele ideologice între socialiști și blocul ACUM. Închipuiți-vă pentru un moment că blocul ACUM face alianță cu socialiștii, el automat, într-o săptămână de zile, pe modelul Iurie Roșca din 2005, care a votat cu Voronin, pierde minimum 2/3 din electorat. Minimum!”Europa Liberă: Și dacă se face coaliție PD-PSRM, cine pierde?Roman Mihăeș: „Dacă se face o coaliție PD-PSRM, ea nu este atât de dură pentru jucători, pentru că ea ideologic este compatibilă. Problema e în...”Europa Liberă: Dar cineva oricum va fi câștigător și altcineva perdant?În caz de anticipate, PD-ul nu ar lua mai puțin, dar poate ar lua chiar și mai mult... Roman Mihăeș: „De acord. Aici va trebui să vedem cum se vor stabili raporturile dintre PSRM și PD și pe termen mediu și lung să vedem cum va evolua guvernarea. Deci, efectele guvernării vor conta foarte mult în această coaliție, pe când într-o coaliție ACUM + PSRM vor conta aspectele ideologice imediat. Închipuiți-vă că în Republica Moldova sunt 20 la sută, poate 25 la sută cetățeni care au viziuni unioniste. Ei sunt mulți și ei au votat blocul ACUM. În momentul în care blocul ACUM face o alianță formală sau neformală cu socialiști, imediat aceștia pleacă de acolo, imediat, a doua zi. Eu personal cunosc foarte mulți unioniști, ei sunt foarte fierbinți și foarte ferm îs împotriva lui Dodon și a socialiștilor, ei nu acceptă niciun fel de concesii cu acest partid pe care ei îl consideră al Kremlinului, dirijat de serviciile secrete rusești. Vă închipuiți că acum Andrei Năstase are în spatele lui un electorat mai centrist, să zicem așa. Totuși, partidul condus de Andrei Năstase nu este unul de dreapta, este unul de centru și ei pot să-și permită mai multe jocuri pe segmentul politic moldovenesc, dar partidul Maiei Sandu este urmașul direct al PLDM-ului. Maia Sandu a activat chiar și ministră din partea PLDM, dar PLDM-ul a fost un partid care a mers în alegeri cu lozinca: „Fără Voronin, fără comuniști”. Să nu uităm chestia asta. Este un partid care are o ascendență anticomunistă și proeuropeană foarte clară.”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera