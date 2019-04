7 aprilie 2009-7 aprilie 2019 – 10 ani, 3,4 mil. victime, niciun vinovat: Manifestaţii de comemorare în România şi Rep. Moldova

15:00

George Simion, candidat independent la alegerile europarlamentare, va colecta ultimele 2000 de semnături penru înscrierea în cursa pentru alegerile europarlamentare în cadrul concertului ,,Scrisoare pentru România MARE’’. Concertul organizat de Platforma Unionistă Acțiunea 2012, cu ocazia împlinirii 101 ani de la Unirea Basarabiei cu România, va avea loc miercuri, de la ora 18:00, în [&hellip The post Anunțul candidatului independent la europarlamentare George Simion în ajunul Zilei Unirii Basarabiei cu România appeared first on InfoPrut.