Chișinăul are un nou arhitect-șef interimar

22:11

PE SCURT Președintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, crede că Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat au ajuns deja la o înțelegere privind crearea unei coaliții în viitorul Parlament. PE LUNG „Au rămas să fie făcute doar formalitățile", a declarat Chirtoacă în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi" de la TVR Moldova. Fostul primar spune că evenimentele desfășurate pe […]