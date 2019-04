5 sfaturi pentru cei care lucrează cu oameni dificili

17:30

În anul 2018, instanțele din Tadjikistan au emis 2500 de permisiuni de încheiere a căsătoriilor cu minore, potrivit datelor statistice oferite de Curtea Supremă de Justiție din Tadjikistan. Prin urmare, 6-7 fete se căsătoreau în fiecare zi, scrie currenttime.tv. Conform legii, vârsta căsătoriei este permisă de la 18 ani. Dar, în cazuri excepționale, de exemplu, […]