Liceul „Constantin Spătaru” din Leova, dotat cu pubele de separare a deşeurilor

20:00

Rita este unul dintre cei şase beneficiari ai casei protejate din Bădiceni. După ce le-a fost instaslată sera, femeia îşi petrece zilele plantând legume şi îngrijind de ele. Ea spune că a sădit roşii, castraveţi şi morcovi din care abia aşteaptă să pregătească bucate. „Am greblat, am săpat, am pus sămânţă de patlajeli, de salată. Toate celea, mai în scurt, noi am pus”, a menţionat beneficiara Rita. Rita şi ceilalţi beneficiari ai locuinţei protejate au grijă de legume ca ochii din cap. „Sunt tar...