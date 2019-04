Ce ne amintim despre 5 aprilie 2009?

12:40

Ziarul „Zorile Bucovinei” are nevoie urgentă de ajutor financiar pentru a-şi continua activitatea. „Oriunde şi oricând e nevoie de un purtător de drapel. Este rolul pe care şi-l asumă „Zorile Bucovinei”. Îi urăm din suflet să-şi poată îndeplini misiunea de a ţine vie flacăra românismului” (Gheorghe Moldoveanu); „Are un spirit românesc și arată adevărul [&hellip The post S.O.S. din Cernăuţi! Ziarul „Zorile Bucovinei” are nevoie de ajutorul nostru appeared first on InfoPrut.