A fost expus „Acordul procentajelor”

Deputatii Blocului ACUM Platforma DA si PAS si-au exprimat ingrijorarea fata de incercarile unor firme din industria tutunului de a face ca produsele lor sa fie mai accesibile pentru adolescenti prin amplasarea gheretelor specializate in apropierea institutiilor medicale si de invatamant. In context, membrii Blocului ACUM l-au indemnat pe fostul deputat PPEM Simion Grisciuc sa-si retraga sesizarea depusa la Curtea Constitutionala, in care cere abrogarea legii privind controlul tutunului, intrata in vigoare la 1 ianuarie.