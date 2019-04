Amnesty International Moldova: nu există certitudine că tortura și relele tratamente vor fi vreodată investigate

10:50

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, vrea să ofere Marii Britanii posibilitatea amânării flexibile a datei ieșirii țării din UE cu până la un an de zile, ca să-i permită să-și pună la punct o ieșire ordonată. Oficiali UE citați de agențiile de presă au spus că propunerea ar putea fi făcută premierului britanic Theresa May la summitul UE pe tema Brexit din 10 aprilie. Dacă ideea este acceptată de liderii din UE și de May, britanicii vor trebui să participe la alegerile pentru Parlamentul European din luna mai. Ieșirea Marii Britanii din UE în baza referendumului din 2016 este momentan sub semnul întrebării întrucât politicienii britanici nu se pot pune de acord asupra modalității de părăsire a organizației.