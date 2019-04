Înscrie-te la Concursul „Marca Comercială a Anului 2018”

11:30

În toată lumea, încă din copilărie oamenii cunosc de unde vin, care li-s rădăcinile și transmit aceste cunoștințe generațiilor următoare. Însă nu putem spune același lucru despre majoritatea dintre noi, locuitorii Republicii Moldova.Paradoxul în cauză are o singură explicației – din cele două mii de ani ai erei noastre, doar 600 de ani noi am fost independenți:190 de ani în perioada și după do