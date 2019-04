Sergiu Lucinschi, condamnat la închisoare

08:10

PE SCURT Un moldovean a cheltuit, în medie, aproximativ 2.400 de lei pe lună în anul 2018 și a avut venituri de 2.383 de lei lunar. Cei mai mulți bani au fost cheltuiți pe mâncare și întreținerea locuinței, informează Biroul Național de Statistică (BNS). PE LUNG Cea mai importantă sursă de venit a cetățenilor din […]