Brexit. Donald Tusk, ar vrea să propună Marii Britanii o extindere „flexibilă” de 12 luni

Între timp, Partidul Conservator și Partidul Laburist din Marea Britanie continuă discuțiile. În cazul în care aceste discuții eșuaează, ar urma să fie vorba despre o amânare pe termen mai lung. În plus, partidul premierului Theresa May ar putea propune Parlamentului opţiunea unui nou referendum. Potrivit The Guardian, guvernul premierului Theresa May redactează o scrisoare adresată Partidului Laburist (din opoziţie) ce ar propune ca deputaţii să decidă dacă ar trebui să fie organizat un referendum de confirmare cu privire la orice acord asupra Brexitului. Premierul Theresa May a declarat că o nouă amânare a Brexitului este necesară pentru a evita ca Marea Britanie să părăsească UE fără acord, un scenariu ce ar crea probleme în primul rând mediului de afaceri.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Politics