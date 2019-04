Președintele IPIS: Platforma Dialoguri Transnistrene a fost relansată după 10 ani și de mai mult de jumătate de an aceasta are loc

La Chișinău are loc Conferința de bilanț a Dialogurilor Transnistrene – platformă de discuții relansată de către Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), transmite TRIBUNA. Potrivit Președintelui IPIS, Andrei Popov, platforma de dialog a fost relansată după 10 ani și de mai mult de jumătate de an această platformă are loc. „Am organizat 3 sesiuni de […]

