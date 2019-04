Cele mai mari dezastre ecologice provocate de om

14:00

PE SCURT Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat au anunțat astăzi că au identificat poziții comune în domenii ce țin de sfera socială, însă și diferențe de viziuni pe dimensiunea politică. Declarațiile au fost făcute astăzi de lidera PSRM Zinaida Greceanîi și președintele PDM Vlad Plahotniuc după consultările mediate de președintele Igor Dodon la Reședința de […]