În Parcul „Dendrariu” din capitală vor fi plantați 3 000 de arbori

11:00

Datoria publică totală (internă și externă) a Republicii Moldova, raportată la Produsul Intern Brut, a depășit ușor nivelul de 27%, în anul 2018. Potrivit unei analize pubicată pe pagina de Facebook Poşta de Ştiri, această cifră este printre cele mai mici între statele europene.“În anul 2018, Republica Moldova a înregistrat o creștere economică de 4%, iar PIB-ul a ajuns la valoarea de 190 miliarde de lei sau peste 11 miliarde de dolari SUA. În același timp, datoria externă publică a scăzut cu 3% și a atins nivelul de 1,93 miliarde de dolari SUA sau peste 33 miliarde de lei (conform cursului actual). Prin urmare, raportată la PIB, aceasta datorie externă reprezintă peste 17%. Totuși, pentru o imagine mai corectă a situație privind datoria publică, trebuie să mai adăugăm și datoria internă. Or, statul se împrumută și pe piața internă. În aceste condiții, datoria publică totală (internă și externă), conform datelor Ministerului Finanțelor, depășește ușor nivelul de 27%”, se conţine în analiza citată.Poşta de Ştiri mai scrie că media pentru Uniunea Europeană, cu care R. Moldova are acord de asociere, este de peste 81% raportat la PIB. Cele mai puțin îndatorate state au o datorie de până la 10% (este vorba doar de Estonia), iar cele mai îndatorate state depășesc nivelul de 100% (patru țări), iar unele se apropie chiar de nivelul record de 200%. Media pentru țările-membre din Europa Centrală și de Sud-Est, regiune din care face parte și R. Moldova, este de peste 50%, conform datelor pentru 2017, citate de Poşta de Ştiri.“În comparație cu celelalte state din regiune, R. Moldova are o datorie relativ mică, adică este în grupul țărilor cu un nivel scăzut de îndatorare. Așa stând lucrurile, deservirea actualei datorii nu provoacă dificultăți. În perspectivă, dacă ritmul actual de creștere economică va fi menținut, este evident că țara noastră are o rezervă de îndatorare, adică își poate permite creșterea datoriei publice. Important este ca statul să aibă o viziune clară pentru ce se împrumută și cum acești bani pot genera creștere și dezvoltare, astfel încât banii împrumutați să nu devină o povară, dar un factor ce mișcă economia și țara înainte”, conchide poşta de Ştiri.