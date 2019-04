S-a terminat cu grătarele în parcul Valea Trandafirilor

17:30

Ascensiunea fulminantă a trupei americane a fost stopată brutal de sinuciderea la vârsta de 27 de ani a solistului ei, Kurt Cobain. "Nu am nicio idee despre ceea ce a declanşat disperarea lui Kurt pe durata ultimelor săptămâni din viaţa lui", a recunoscut managerul artistului. "Poate a fost o cristalizare a depresiei care îl chinuia dintotdeauna". "Nu mai am acea pasiune, deci amintiţi-vă, mai bine arzi dintr-o dată decât să te consumi la foc mic", scria Kurt Cobain în mesajul pe care l-a lăsat alături de el în ziua sinuciderii sale, citând din versurile piesei "My My, Hey Hey (Out of the Blue)", de Neil Young. Danny Goldberg a scris această carte pentru a celebra un artist, "un geniu muzical", care merită mai mult decât o evocare recurentă a depresiei sale sau a dependenţei sale de droguri. Managerul american doreşte, de asemenea, să desprindă personajul Kurt Cobain de imaginea sa de adolescent întârziat, de acea falsă nonşalanţă "care masca un spirit foarte sofisticat", a mai spus Danny Goldberg, despre care starul rock spunea că era "al doilea tată" al lui. "Am ştiut dintotdeauna că exista o profunzime în spatele acelei energii şi a acelor senzaţii cu care el se juca. Lucrurile mergeau mai departe de zona unui refren bun, iar el chiar compunea într-adevăr refrene bune", a adăugat Danny Goldberg. Arătându-şi fragilitatea, Kurt Cobain a ieşit din limitele impuse de o anumită viziune pe care oamenii o aveau asupra muzicii rock, a subliniat fostul manager, şi a contribuit la "redefinirea masculinităţii" în industria muzicală. "Putea să fie puternic şi fascinant, dar şi sensibil şi atent în acelaşi timp", a explicat Danny Goldberg, care a colaborat şi cu trupa Led Zeppelin la începuturile carierei sale. El a reamintit şi că în timpul unui concert în Argentina, Kurt Cobain a refuzat să interpreteze piesa "Smells Like Teen Spirit" după ce publicul a fluierat grupul Calamity Jane, compus integral din femei şi care a fost ales să cânte în deschiderea trupei Nirvana. "Era ataşat de un ideal feminist şi de respect faţă de toţi, avea un crez anti-macho", a rezumat Danny Goldberg, care reaminteşte că rockerul din Seattle a apărat, de asemenea, într-o manieră publică, drepturile comunităţii LGBT. "El propunea o versiune cu adevărat alternativă a ceea ce voia să însemne un star rock".