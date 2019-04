Au intrat în pielea concurenților pentru a înțelege cu ce se mănâncă politica: „Simularea sistemelor electorale”, un proiect despre ce nu se vorbește la TV și nici la facultate (VIDEO)

09:00

Doi cetățeni din Federația Rusă povestesc într-un video postat pe YouTube despre cum e să te odihnești în Republica Moldova. „În Moldova am ajuns din întâmplare. Am găsit un bilet bun, iar perioada a coincis cu zilele noastre libere. Am fost surprinși de această țară, care încă nu e exploatată din plin de turiști. Vinul este extraordinar, produs de sute de vinificatori, mâncăruri delicioase, moldoveni ospitalieri și prețuri rezonabile. Moldova este o alternativă bună pentru Georgia. Trebuie să mergeți aici”, așa își încep cei doi povestea despre călătoria în Republica Moldova.