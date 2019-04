Alegeri prezidențiale în Ucraina: Cine este Volodimir Zelenski și Petro Poroșenko

11:00

PE SCURT La discuțiile asupra „pachetului antioligarhic", inițiate de blocul ACUM, au venit astăzi doar trei deputați de la Partidul ȘOR, în frunte cu Marina Tauber. Membrii blocului nu au vrut să vorbească cu aceștia și au părăsit sala. Înainte de venirea celor trei deputați, liderii Blocului ACUM, Maia Sandu și Andrei Năstase, au declarat […]