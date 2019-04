Studiu: Impactul fizic si economic al schimbarilor climatice, in crestere

14:15

Daily Mail arata ca, in ultimii ani, industria asigurarii animalelor de companie a explodat, ajungand la o valoare anuala de 1,2 miliarde de lire sterline. Azi, in Marea Britanie, e mai ieftin sa iti asiguri locuinta si bunurile decat animalul de companie. Proprietarii animalelor de companie sunt nemultumiti si sustin ca politele nu isi merita investitia, atata vreme cat, in medie, o polita acopera tratament medical de 500 de lire sterline, in conditiile in care o interventie chirurgicala comuna costa de 3 ori mai mult. Astfel, numarul plangerilor inaintate catre Avocatul Poporului a crescut cu 113% in ultimii 5 ani.