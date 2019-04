„Cactus pentru Codreanu”: „Cineva” l-a plantat în fața Primăriei Capitalei și tot „cineva” l-a scos de acolo | VIDEO

14:30

Republica Moldova are un singur produs declarat periculos și introdus în Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare (RAPEX), potrivit Centrului Național pentru Protecția Consumatorilor, scrie deschide. Alerta a fost transmisă de Germania în anul 2014, fiind ulterior luate măsuri în Grecia, Franța și Spania. Este vorba despre sandalele de damă, marca Jenny by ara. … Articolul Moldova are un produs declarat periculos și introdus în sistemul RAPEX apare prima dată în TVC.