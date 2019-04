A intrat cu mașina într-un ZIL; O șoferiță de 20 de ani a ajuns la spital

22:50

Ce avem dupa ultimele doua zile de frictiuni politice intre PD, PSRM, Blocul ACUM si OFF Shor, partidul Sor. Ce au inteles cei care i-au votat, ce vreti sa se intample in continuare, cum vedeti deblocarea situatiei in care s-au pomenit? Cum ar trebui sa treaca aceste partide peste divergentele care-i separa sau ar trebui in general sa treaca peste ele? Blocul ACUM sustine, prin vocea co-presedintelui Andrei Nastase ca Invitatia ramane in vigoare, PSRM isi aduca membrii la Congres, la PD, tot se discuta, deja despre functii insa, mai putin probabil Sor discuta.. Lumea spune ca asteapta indicatii in continuare.