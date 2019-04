Elevii din Chişinău au participat la o acţiune de simulare a unui accident rutier

16:30

În cadrul Programului Național „Drumuri Bune 2”, în acest an, vor fi construiți circa 2600 km de drum, cu 1000 km mai mult decât anul trecut. În acest scop, a fost prevăzut un buget de peste 2,7 miliarde de lei. Decizia a fost aprobată astăzi de Cabinetul de miniștri. ,,Așa cum am promis, venim anul acesta cu proiectul Drumuri Bune 2. Și dacă anul trecut am ajuns până la 1600 de km, anul acesta o să reparăm și chiar o să construim până la 2600 km de drum. Bani pentru acest proiect sunt prevăzuț...