Turistul nuclear. Moștenitorii accidentului de la Cernobâl

PE SCURT Timp de o lună, inspectorii de patrulare au desfășurat operațiunea „Autobuzul" care a avut drept scop depistarea încălcărilor șoferilor transportatori de călători, dar și prevenirea accidentelor rutiere. Potrivit Inspectoratului Național de Patrulare, doar într-o singură oră, într-un singur filtru la nordul țării, inspectorii de patrulare au depistat doi șoferi în stare de ebrietate, […]