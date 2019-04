„Moldox la țară” în s. Dancu – schimbarea socială prin film documentar

13:30

Как сообщает Центральная избирательная комиссия, для проведения выборов в Парламент Республики Молдова и республиканского консультативного референдума 24 февраля 2019 года будет открыто 2143 избирательных участка. Из них 47 избирательных участков предназначены для избирателей из населенных пунктов на левом берегу Днестра (Приднестровья), Бендер и некоторых населенных пунктов Каушанского района. А 125 избирательных участков будут открыты за пределами Республики Молдова. Nr. d/o Denumirea, numărul circumscripției uninominale Numărul secțiilor de votare Circumscripția uninominală nr.1, or. Briceni 42 Circumscripția uninominală nr.2, or. Ocnița 53 Circumscripția uninominală nr.3, mun. Edineț 51 Circumscripția uninominală nr.4, or. Rîșcani 54 Circumscripția uninominală nr.5, or. Glodeni 55 Circumscripția uninominală nr. 6, or. Drochia 58 Circumscripția uninominală nr. 7, or. Soroca 52 Circumscripția uninominală nr.8, or. Floreşti 61 Circumscripția uninominală nr. 9, mun. Bălți 39 Circumscripția uninominală nr. 10, mun. Bălți 38 Circumscripția uninominală nr. 11, or. Fălești 63 Circumscripția uninominală nr. 12, or. Sîngerei 59 Circumscripția uninominală nr. 13, or. Rezina 60 Circumscripția uninominală nr. 14, or. Telenești 54 Circumscripția uninominală nr. 15, or. Călărași 64 Circumscripția uninominală nr. 16, mun. Ungheni 46 Circumscripția uninominală nr.17, or. Nisporeni 50 Circumscripția uninominală nr.18, mun. Orhei 48 Circumscripția uninominală nr.19, com. Ivancea 56 Circumscripția uninominală nr. 20, mun. Strășeni 41 Circumscripția uninominală nr. 21, or. Criuleni 39 Circumscripția uninominală nr. 22, or. Ialoveni 37 Circumscripția uninominală nr. 23, mun. Chișinău 28 Circumscripția uninominală nr. 24, mun. Chișinău 30 Circumscripția uninominală nr. 25, mun. Chișinău 31 Circumscripția uninominală nr. 26, mun. Chișinău 28 Circumscripția uninominală nr. 27, mun. Chișinău 25 Circumscripția uninominală nr. 28, mun. Chișinău 25 Circumscripția uninominală nr. 29, mun. Chișinău 30 Circumscripția uninominală nr. 30, mun. Chișinău 25 Circumscripția uninominală nr. 31, mun. Chișinău 27 Circumscripția uninominală nr. 32, mun. Chișinău 32 Circumscripția uninominală nr. 33, mun. Chișinău 27 Circumscripția uninominală nr. 34, or. Anenii Noi 40 Circumscripția uninominală nr. 35, or. Căușeni 35 Circumscripția uninominală nr. 36, or. Ștefan Vodă 38 Circumscripția uninominală nr. 37, com. Răzeni 42 Circumscripția uninominală nr.38, mun. Hînceşti 43 Circumscripția uninominală nr.39, com. Sărata Galbenă 52 Circumscripția uninominală nr. 40, or. Cimișlia 47 Circumscripția uninominală nr. 41, or. Leova 60 Circumscripția uninominală nr. 42, or. Cantemir 56 Circumscripția uninominală nr. 43, mun. Cahul 29 Circumscripția uninominală nr. 44, or. Taraclia 32 Circumscripția uninominală nr. 45, mun. Comrat 36 Circumscripția uninominală nr. 46, or. Ceadîr-Lunga 33 Circumscripția uninominală nr. 47, orașele Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol 22 Circumscripția uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender 25 Circumscripția uninominală nr. 49 la est de Republica Moldova 27 Circumscripția uninominală nr. 50 la vest de Republica Moldova 83 Circumscripția uninominală nr. 51 SUA, Canada 15 TOTAL 2143